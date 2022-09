Lorene Figueredo é a convidada desta sexta (30/9) do 'EM Entrevista'

Depois, às 19h15, Lorene participará de uma segunda entrevista, no 'Jornal da Alterosa', da TV Alterosa, afiliada ao 'SBT' (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) A candidata Lorene Figueiredo (PSOL) é a última convidada do "EM Entrevista", podcast de Política do Estado de Minas. A entrevista, parte da série de sabatinas aos 10 postulantes ao Palácio Tiradentes, começa às 17h30 e será transmitida ao vivo, nesta sexta-feira (30/9), no canal do Portal Uai no YouTube.





Depois, às 19h15, Lorene participará de uma segunda entrevista, no "Jornal da Alterosa", da TV Alterosa.





A conversa com Lorene no "EM Entrevista" vai durar 40 minutos. Na TV Alterosa, ela terá cinco minutos para expor suas propostas para Minas Gerais, conforme regras previamente acertadas com as chapas que disputam o Palácio Tiradentes.





Todos os candidatos ao governo foram convidados para a série de entrevistas. Já estiveram no estúdio do Estado de Minas Vanessa Portugal (PSTU) Renata Regina (PCB), Alexandre Kalil (PSD), Cabo Tristão (PMB), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Marcus Pestana (PSDB).





Os candidatos Romeu Zema (Novo) e Carlos Viana (PL) não compareceram ao debate, embora tenham sido convidados.





Depois da exibição, as entrevistas ficam disponíveis no Canal Uai no Youtube.