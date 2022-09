Kalil mostra confiança em 2º turno: 'Começar o trabalho já na segunda'

Agostinho Patrus, Alexandre Kalil e Reginaldo Lopes após reunião (foto: Leandro Couri/Alexandre Kalil) Alexandre Kalil (PSD), candidato ao Governo de Minas nas eleições de 2022, mostrou nesta sexta-feira (30/9) confiança quanto à possibilidade de segundo turno na disputa mineira. Segundo pesquisa Datafolha dessa quinta-feira (29), Kalil é o segundo com 30% das intenções de voto, contra 50% de Romeu Zema (Novo), que tenta reeleição.









"Está tendo uma onda. Essa onda vem, essa onda está vindo do interior. Nós temos aqui uma consolidação dos votos na Região Metropolitana, estive na Zona da Mata ontem (quinta-feira), voltei muito empolgado. Tive notícias do Norte, do Sul. Olha, 36% não resolveram seu voto e vão resolver lá domingo. O que estou sentindo, o que eu sinto, é que a onda está vindo muito forte, muito grande", disse Kalil, nesta sexta.





Kalil se reuniu nesta sexta-feira com o deputado estadual Agostinho Patrus (PSD), presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), e com o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), que tentará reeleição em 2022. Segundo o candidato ao governo mineiro, já há planos para o trabalho na próxima segunda-feira (3), dia seguinte ao primeiro turno da eleição.





"Nós vamos começar o trabalho já na segunda-feira para, no segundo turno, a gente já tenha esse rumo de falar verdade, de mostrar. E o mais importante, vai ser muito difícil para eles mais um mês não tendo nada para mostrar para o povo de Minas Gerais", complementou.

Eleições 2022 O primeiro turno das eleições ocorre no domingo, 2 de outubro. O segundo turno, caso necessário, será realizado no dia 30 do mesmo mês.





Para o Governo de Minas, Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (Psol), Cabo Tristão (PMB), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP) e Lourdes Francisco (PCO) também estão na disputa.