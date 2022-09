Kalil aciona Justiça Eleitoral contra Zema após Novo criar site com ataques

Zema usou o debate na Rede Globo para divulgar site criado pelo próprio partido (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press e Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O candidato ao governo de Minas Gerais Alexandre Kalil (PSD) acionou a Justiça Eleitoral nesta quarta-feira (28/9) para retirar do ar um site criado pela campanha do governador Romeu Zema (Novo) para atacar o concorrente na disputa ao Palácio Tiradentes.

"A citação do site durante debate de grande relevância descumpre a legislação eleitoral em vários aspectos. Configura propaganda eleitoral negativa, já que o site, surpreendentemente, está registrado oficialmente em nome do próprio partido Novo", explicou a campanha de Kalil, em nota.

Ao todo, a empresa contratada pelo partido Novo Lebbe recebeu R$ 350 mil , conforme consta na página de Divulgação de Candidaturas e Contas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entretanto, o endereço eletrônico criado contra Kalil não consta na página de Zema no órgão, junto com os outros oito sites e redes sociais do candidato.

"O Partido Novo não pode utilizar-se de domínio registrado em seu nome - e não informado para a Justiça Eleitoral - para a realização de propaganda eleitoral negativa de seu adversário. Isso envolve, inclusive, gastos de recursos de campanha, que precisam ser declarados", afirmou a equipe do ex-prefeito de Belo Horizonte.

Troca de acusações

O debate foi o único a reunir os cinco principais nomes na disputa eleitoral. Zema esteve presente, após duas ausências em confrontos anteriores, e teve sua administração como alvo dos demais postulantes ao Executivo estadual, em especial de Kalil.