Pestana: 'Zema tem que esquecer Pimentel e começar a governar'

Marcus Pestana (PSDB) e Romeu Zema (Novo) em primeiro embate no debate desta terça-feira (foto: Reprodução)

Ao fazer uma pergunta sobre educação ao candidato Marcus Pestana (PSDB), Romeu Zema (Novo) afirmou que pegou o governo economicamente mal da gestão de Fernando Pimentel (PT). Na resposta, o tucano afirmou que o atual governador deveria focar na própria gestão.

"Zema precisa esquecer o Pimentel e começar a governar", afirmou Pestana. Ele prosseguiu afirmando que o candidato à presidência Felipe D'Avila (Novo) apresentou dados do Centro de Lideranças Políticas "onde Minas está na zona de rebaixamento em 26º lugar. Por outro lado, o Tesouro Nacional dá nota D a Minas Gerais".

Pestana declarou que, com base nos dados apresentados, "alguém está faltando com a verdade. Ou o Tesouro Nacional, ou o Felipe D'Avila, ou a campanha do Zema que diz que a casa está em ordem".Os postulantes ao governo de Minas Gerais participam nesta terça-feira (27/9) do último debate com os candidatos antes do primeiro turno, neste domingo (2/10).

É o primeiro debate que reúne os candidatos ao governo de Minas com maiores índices de intenção de voto. Zema faltou aos debates na Band, em 7 de agosto, e na TV Alterosa, em 17 de setembro. Na primeira ocasião, o governador alegou indisposição e foi ausência mesmo tendo confirmado participação. Na segunda, ele disse que tinha eventos de campanha agendados e manifestou discordância em relação às regras do programa.

Candidato à reeleição, Zema lidera as pesquisas de intenção de voto. Nesta terça, no entanto, o Ipec divulgou resultados que mostram uma redução na distância para Alexandre Kalil. O ex-prefeito de Belo Horizonte cresceu cinco pontos e chegou a 34% das intenções de voto, contra 45% do governador.

