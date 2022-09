Zema falta a sabatinas promovidas por Estado de Minas e TV Alterosa

Zema faltou a sabatinas promovidas pelos Diários Associados; na foto, a cadeira destinada a ele vazia na TV Alterosa (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 26/9/22)

Candidato à reeleição, o governador mineiro Romeu Zema (Novo) não compareceu às entrevistas promovidas porcom os postulantes ao Palácio Tiradentes. As sabatinas a Zema estavam previstas para ocorrer nesta segunda-feira (26/9), conforme acertado em 8 de agosto, durante com representantes de todas as 10 chapas que disputam a eleição estadual.A assessoria da coligação "Minas nos trilhos" informou a ausência de Zema na manhã de segunda-feira, horas antes do início da primeira entrevista, que começaria às 17h30, dentro do "EM Entrevista", podcast de Política do, e estava prevista para ter 40 minutos de duração, transmitidos ao vivo no canal dono YouTube. Depois, às 19h, o governador iria participar por cinco minutos do "Jornal da Alterosa", daA equipe da coligação que sustenta a candidatura de Zema alegou a necessidade de priorização de "atividades de campanha" (não informadas) e aproveitou para reforçar as críticas aos governos anteriores ao de Zema."Neste momento da corrida eleitoral, a menos de uma semana da votação, estamos priorizando atividades de campanha. O foco é mostrar as nossas propostas e o que a gestão Romeu Zema (Novo) tem feito para consertar os estragos dos governos do passado", afirma em trecho de nota enviada ao EM.Em nota, oslamentaram a decisão de Zema. "Ao anunciar a desistência horas antes do início da entrevista, por meio de nota encaminhada pela assessoria de sua coligação, o candidato do Novo deliberadamente renuncia a um espaço destinado à apresentação de propostas de gestão e, no caso do governador, para prestação de contas do que foi realizado em quatro anos. Quem perde com a ausência de Zema não é apenas o eleitor. É o cidadão de Minas Gerais", diz o comunicado, que pode ser lido na íntegra ao fim deste texto.No dia 17 deste mês, Zema não compareceu ao debate promovido pelos Diários Associados e transmitido pela TV Alterosa e pelo Portal Uai . O encontro também teve as regras previamente definidas em reunião, mas, à época, o governador manifestou discordância com as normas do enfrentamento e, também, com a possibilidade de o púlpito de um candidato ausente ficar vazio no estúdio - o que aconteceu com a falta do político do Novo. Zema afirmou, ainda, que precisava cumprir compromissos de campanha no Alto Paranaíba.À época, o governador virou alvo dos rivais na disputa estadual . "Debater, comparecer a um debate, é dever do candidato, mas, acima de tudo, é um direito do cidadão. Para controlar, inclusive, o futuro mandato do vencedor. Isso é democracia", protestou Marcus Pestana, do PSDB.Alexandre Kalil (PSD), segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto, mostrou descontentamento ao não poder inquirir Zema a respeito da adesão de Minas Gerais ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). O plano é visto pela equipe econômica do governo como saída para refinanciar a dívida estadual junto à União, mas outras correntes políticas e representantes do funcionalismo temem desinvestimentos em políticas públicas e prejuízos a servidores.Sem poder questionar Zema, Kalil, então, perguntou a Lorene Figueiredo (Psol). "Queria fazer ao governador. Sei que não tem resposta, mas vou ter de te perguntar. Como (fazer) funcionar um Hospital Regional se o Regime de Recuperação Fiscal proíbe a contratação de um único funcionário para acréscimo na folha (de pagamento)?", falou.Na semana passada, EM e Alterosa entrevistaram Vanessa Portugal (PSTU), Alexandre Kalil, Renata Regina (PCB), Cabo Tristão (PMB) e Indira Xavier (Unidade Popular).Lourdes Francisco (PCO), Carlos Viana (PL), Marcus Pestana e Lorene Figueiredo (Psol), nesta ordem, são os próximos sabatinados.