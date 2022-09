Minas: candidatos criticam a falta de Zema ao debate da TV Alterosa

Lorene (esq.), Pestana (centro) e Kalil (dir.) criticaram a ausência de Zema em debate (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press )

Ver galeria . 10 Fotos Debate foi realizado por TV Alterosa, Estado de Minas e Portal Uai (foto: Marcos Vieira e Gladyston Rodrigues/EM/DA Press )

Zema falta ao segundo debate

Debate na TV Alterosa





A TV Alterosa, o Estado de Minas e o Portal UAI realizam, neste sábado (17/9), debate para conhecer, analisar e discutir as propostas dos candidatos ao governo de Minas Gerais.





Foram convidados cinco candidatos dos partidos com representatividade no Congresso Nacional: Romeu Zema (Novo), Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (PSOL) e Marcus Pestana (PSDB).





O governador Romeu Zema não está presente. Com isso, o púlpito fica vazio.





Transmitido simultaneamente ao vivo no canal do Portal Uai no YouTube, o evento tem uma hora e meia de duração, dividido em quatro blocos.





Os candidatos estão livres para definir qual tema abordarão ao fazerem perguntas, bem como para escolher quem irá respondê-las. Entretanto, cada candidato só poderá ser perguntado uma vez.

A ausência do governador Romeu Zema (Novo) ao debate promovido por, neste sábado (17/9), motivou críticas dos outros concorrentes ao Palácio Tiradentes. O candidato à reeleição disse não ter concordado com as regras do programa, mas adversários mostraram descontentamento com a justificativa.Alexandre Kalil (PSD), segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto, mostrou descontentamento ao não poder inquirir Zema a respeito da adesão de Minas Gerais ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). O plano é visto pela equipe econômica do governo como saída para refinanciar a dívida estadual junto à União, mas outras correntes políticas e representantes do funcionalismo temem desinvestimentos em políticas públicas e prejuízos a servidores.Sem poder questionar Zema, Kalil, então, perguntou a Lorene Figueiredo (Psol). "Queria fazer ao governador. Sei que não tem resposta, mas vou ter de te perguntar. Como (fazer) funcionar um Hospital Regional se o Regime de Recuperação Fiscal proíbe a contratação de um único funcionário para acréscimo na folha (de pagamento)?", falou.Lorene, por sua vez, recorreu ao descontentamento que o projeto do Rodoanel Metropolitano tem gerado em prefeituras como as de Belo Horizonte e Contagem."A política do Novo é a velha política, do acordo entre amigos, da quase sociedade anônima que é feita do estado de Minas Gerais sob a gestão do Novo. O que temos, em termos de negociação, não é eficiência. Será que não é um jogo de interesses? Será que não é por isso que Zema não comparece aos debates? Por que ele não quer prestar contas de toda a movimentação de dinheiro que tem sido feita", criticou.Apesar das reclamações dos municípios que serão impactados pelo eventual Rodoanel, o governo Zema deposita na nova via as esperanças para desafogar o trânsito no entorno de BH."Ele diz que (o estado) está quebrado, que não tem dinheiro. Mas é R$ 1,9 bilhão para privatizar estradas, mais R$ 3,2 bilhões para injetar no metrô e privatizá-lo, mais R$ 6,9 bilhões para o Rodoanel. É uma farra de dinheiro, sem prestar atenção nas demandas da comunidade e da sociedade", emendou Lorene.Marcus Pestana, que disputa pelo PSDB, afirmou que a presença no debate é essencial para quem deseja chefiar o poder Executivo."Debater, comparecer a um debate, é dever do candidato, mas, acima de tudo, é um direito do cidadão. Para controlar, inclusive, o futuro mandato do vencedor. Isso é democracia", protestou.Ao justificar a ausência, em nota, a equipe de Zema disse que houve discordância com a dinâmica do debate e também com a possibilidade de o púlpito de algum candidato ausente permanecer no estúdio."Em razão de compromissos de campanha do candidato Romeu Zema no Alto Paranaíba, neste sábado (17/9), e por não ter concordado previamente com as regras do debate, a candidatura ao Governo de Minas do Novo informa que não participará do programa."se manifestou sobre a ausência de Zema e salientou que as regras foram aprovadas em reunião com assessores dos candidatos."Com relação à discordância das regras mencionadas em nota pela assessoria de Romeu Zema, a TV Alterosa esclarece que foi realizada reunião com os representantes de todos os candidatos convidados. Durante esta reunião, o único ponto de discordância levantado pelos representantes do candidato à reeleição foi relativo à veiculação da imagem do púlpito no cenário na eventual ausência de algum dos convidados", inicia, em nota lida no ar pela jornalista Carolina Saraiva, mediadora do debate."As regras foram aprovadas por mais de 2/3 dos presentes, como estabelece a Lei 9.504, inciso III, parágrafo quinto e encaminhada à Justiça eleitoral. A TV Alterosa lamenta a decisão do candidato Romeu Zema de se ausentar do debate", complementa a emissora.Hoje, Zema cumpriu agenda de campanha em Patos de Minas, cidade da Região do Alto Paranaíba. O governador também faltou ao debate da TV Band, realizado em agosto. À época, alegou ter tido "indisposição".