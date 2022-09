Lorene Figueiredo na Alterosa: 'Minas vive apagão na Saúde'

Lorene Figueiredo participa do debate da Tv Alterosa (foto: Marcos Vieira/EM/DAPRESS)





“Minas vive um apagão na saúde. Assim como o projeto de Bolsonaro era a destruição do SUS, o projeto de Zema é um desmonte da saúde pública. A confirmação disso são as filas imensas para procedimentos para cirurgias. Isso é inaceitável, uma pessoa com câncer ter que esperar na fila. O projeto do Novo é a privatização! É entregar os hospitais para parcerias privadas”, disse a candidata que foi questionada pelo Estado de Minas.





Para Lorene, Zema vende a dificuldade para poder inserir privatizações na Saúde no Estado. “Zema ficou em penúltimo lugar em investimento da Saúde. Precisamos mudar essa política, é saúde para todos”, afirmou.

A TV Alterosa, o Estado de Minas e o Portal UAI realizam, neste sábado (17/9), debate para conhecer, analisar e discutir as propostas dos candidatos ao governo de Minas Gerais.





Foram convidados cinco candidatos dos partidos com representatividade no Congresso Nacional: Romeu Zema (Novo), Alexandre Kalil (PSD) , Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (PSOL) e Marcus Pestana (PSDB).





O governador Romeu Zema não está presente. Com isso, o púlpito fica vazio.





Transmitido simultaneamente ao vivo no canal do Portal Uai no YouTube, o evento tem uma hora e meia de duração, dividido em quatro blocos.





Os candidatos estão livres para definir qual tema abordarão ao fazerem perguntas, bem como para escolher quem irá respondê-las. Entretanto, cada candidato só poderá ser perguntado uma vez.

