Marcus Pestana sobre ausência de Zema no debate: 'É dever do candidato'

O candidato do PSDB ao governo de Minas, Marcus Pestana, criticou a ausência do opositor Romeu Zema (Novo) no debate deste sábado (17/9), realizado pela TV Alterosa, Estado de Minas e Portal UAI. O atual governador disse que não poderia ir para cumprir agenda de campanha no Alto Paranaíba e por não ter concordado com a regra de que, caso algum candidato não estivesse presente, o púlpito ficaria vazio."Comparecer a debate é dever do candidato mas, acima de tudo, é um direito do eleitor para controlar o futuro mandato daquele que for o vencedor", avaliou o tucano.Foram convidados cinco candidatos dos partidos com representatividade no Congresso Nacional: Romeu Zema (Novo), Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (PSOL) e Marcus Pestana (PSDB).

Disputa

TV Alterosa, Estado de Minas e Portal UAI realizam, neste sábado (17/9), debate para conhecer, analisar e discutir as propostas dos candidatos ao governo de Minas Gerais.O governador Romeu Zema não está presente. Com isso, o púlpito fica vazio.A transmissão será feita simultaneamente ao vivo no canal do Portal Uai no YouTube e na TV Alterosa/SBT, o evento tem uma hora e meia de duração, dividido em quatro blocos.Os candidatos estão livres para definir qual tema abordarão ao fazerem perguntas, bem como para escolher quem irá respondê-las. Entretanto, cada candidato só poderá ser perguntado uma vez.Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) também estão na disputa pelo governo.O primeiro turno das eleições será em 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês.