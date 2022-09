TV Alterosa, Estado de Minas e Uai entrevistam candidatos ao governo

Vanessa Portugal, candidata do PSTU, inicia a série de entrevistas (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press) TV Alterosa, o Estado de Minas e o Portal Uai começam nesta segunda-feira (19/09) uma série de entrevistas com candidatos ao Governo de Minas nas eleições de 2022. Vanessa Portugal (PSTU) será a primeira entrevistada pelo grupo. , oe ocomeçam nesta segunda-feira (19/09) uma série de entrevistas com candidatos ao Governo de Minas nas eleições de 2022. Vanessa Portugal (PSTU) será a primeira entrevistada pelo grupo.









As entrevistas seguintes serão feitas com Alexandre Kalil (PSD), na terça-feira (20); Renata Regina (PCB), na quarta-feira (21); Cabo Tristão (PMB), na quinta-feira (22); Indira Xavier (UP), na sexta-feira (23); Romeu Zema (Novo), no dia 26; Lourdes Francisco (PCO), no dia 27; Carlos Viana (PL), no dia 28; Marcus Pestana (PSDB), dia 29; e Lorene Figueiredo (Psol), dia 30.





O primeiro turno das eleições será em 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês.