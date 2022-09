TV Alterosa realiza debate com candidatos ao governo de Minas neste sábado

TV Alterosa, com promoção do grupo Diários Associados, realiza debate com os principais candidatos ao governo de Minas Gerais. Na foto, registro do debate realizado em 2018. (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

A TV Alterosa realiza neste sábado (17/9) um debate para conhecer, analisar e discutir as propostas dos candidatos a governar Minas Gerais pelos próximos quatro anos. Foram convidados cinco candidatos dos partidos que possuem representatividade no Congresso Nacional. Foram chamados Romeu Zema (Novo), Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (Psol) e Marcus Pestano (PSDB).Marcado para às 18h30, a discussão terá uma hora e meia de duração, dividido em quatro blocos. Foi acertado antecipadamente as regras com os assessores dos candidatos. Foi definido que, caso algum deles não compareça, o púlpito ficará vazio.Jornalistas do grupo Diários Associados, responsável pela promoção do debate, farão questionamento aos candidatos no primeiro bloco. No segundo e terceiro blocos, os candidatos perguntar entre si, com direito a réplica e tréplica. No quarto e último bloco, serão feitas as considerações finais.A ordem das perguntas dos candidatos foram sorteadas antecipadamente, na presença dos assessores, e eles serão livres para definir o tema abordado e escolher quem irá responder. Entretanto, cada candidato só poderá ser perguntado uma vez.Editora-chefe e apresentadora do Jornal da Alterosa Carolina Saraiva será responsável pela mediação do debate que terá transmissão, ao vivo no canal do Portal Uai no Youtube.