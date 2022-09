Kalil crítica governo Zema: 'Falou que bater em mulher é instinto humano'

Alexandre Kalil participa do debate da Tv Alterosa (foto: Marcos Vieira/EM/DAPRESS)

Candidato ao governo de Minas Gerais e ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), repudiou as ações do governo de Romeu Zema (Novo), nas políticas voltadas para as mulheres. Para Kalil, o "feminicídio é fruto de como um líder trata o assunto”.





“O problema do feminicídio não é um problema de segurança pública. É um problema de governo e de filosofia de governo. Do que se fala. É um problema social que precisa ser debatido. Cabe ao governo dar o amparo à mulher: a prevenção, a delegacia… o problema, o feminicídio, é fruto de como um líder trata sobre o assunto”, disse Kalil ao ser questionado pelo jornal Estado de Minas, durante o debate dos candidatos ao governo de Minas, promovido pelo jornal, pela TV Alterosa e Portal Uai, neste sábado (17/9).





Para Kalil, o feminicídio não será banido. “Temos um governador que falou que bater em mulher é um instinto humano. É isso que temos que combater. Precisamos de uma educação social para Minas Gerais. Matar, agredir, é crime”, afirmou.