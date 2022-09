Viana sobre Bolsonaro na pandemia: 'Brasil tomou o caminho certo'

Carlos Viana durante o debate da TV Alterosa, neste sábado (foto: Marcos Vieira/EM/DA Press)



Viana, senador por Minas Gerais, é o candidato ao O candidato ao Governo de Minas Carlos Viana (PL) afirmou neste sábado (17/09), durante debate realizado por TV Alterosa, Estado de Minas e Portal Uai, que Jair Bolsonaro (PL) tomou "decisões corretas" durante a pandemia de COVID-19.Viana, senador por Minas Gerais, é o candidato ao governo mineiro na chapa de Bolsonaro em 2022.









Na sequência, Viana abordou o auxílio emergencial e creditou ao Governo Federal o fato de o salário do funcionalismo ter sido colocado em dia. "Eu participei de todas as reuniões em que nós criamos o auxílio emergencial, que nós criamos toda uma série de ajuda para estados e municípios. Hoje não tem um município em Minas Gerais que tem a folha de pagamentos atrasada dos servidores. Os repasses do Governo Federal foram efetivos, os estados, como Minas Gerais, conseguiu colocar a folha de pagamento em dia com dinheiro do Governo Federal".





Por fim, Viana salientou que, segundo ele, Bolsonaro fez uma boa gestão durante a pandemia. "A questão é que hoje, nós podemos analisar com muito mais calma, que decisões passadas poderiam ter sido revistas, mas naquele momento nós não sabíamos. Acredito que o Brasil tomou o caminho certo, hoje no mundo somos um modelo de pós-pandemia".

TV Alterosa, Estado de Minas e Portal UAI realizam, neste sábado (17/9), debate para conhecer, analisar e discutir as propostas dos candidatos ao governo de Minas Gerais.





Foram convidados cinco candidatos dos partidos com representatividade no Congresso Nacional: Romeu Zema (Novo), Alexandre Kalil (PSD) , Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (PSOL) e Marcus Pestana (PSDB).





O governador Romeu Zema não está presente. Com isso, o púlpito fica vazio.









Disputa

Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) também estão na disputa pelo governo.



Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe d'Ávila (Novo), Soraya Thronicke (União), Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP), José Maria Eymael (DC) e Padre Kelmon (PTB) também se colocam como candidatos à Presidência da República.





O primeiro turno das eleições será em 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês.