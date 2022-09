Zema em debate na Globo: 'Pessoal do social é só discurso, é só lorota'

Romeu Zema (Novo) ficou indignado com ataques a seu governo (foto: Reprodução)

Na réplica de uma pergunta sobre "combate à miséria", tema sorteado pela mediadora do debate, Romeu Zema (Novo) afirmou que o "pessoal do social é só discurso, é só lorota" e que o governo anterior não encaminhou o dinheiro para os mais necessitados. O governador disse que a atual gestão recuperou benefícios para os mais pobres.

O senador Carlos Viana (PL) afirmou que "se Minas Gerais teve algum avanço foi por não ter pago a dívida" com o governo federal e que a dívida com a União é de R$ 160 bilhões.

O governador perguntou a Viana qual é a sugestão dele para que o poder público combatesse a miséria. Na resposta, o candidato do partido do Jair Bolsonaro (PL) disse que muitos prefeitos mineiros precisam apoiar o candidato do Novo para "receber aquilo que está sendo prometido" e que, durante a pandemia, muitos iam "pedir socorro, porque faltava remédio, leito de UTI".É o primeiro debate que reúne os candidatos ao governo de Minas com maiores índices de intenção de voto. Zema faltou aos debates na Band, em 7 de agosto, e na TV Alterosa, em 17 de setembro. Na primeira ocasião, o governador alegou indisposição e foi ausência mesmo tendo confirmado participação. Na segunda, ele disse que tinha eventos de campanha agendados e manifestou discordância em relação às regras do programa.

Candidato à reeleição, Zema lidera as pesquisas de intenção de voto. Nesta terça, no entanto, o Ipec divulgou resultados que mostram uma redução na distância para Alexandre Kalil. O ex-prefeito de Belo Horizonte cresceu cinco pontos e chegou a 34% das intenções de voto, contra 45% do governador.

O "Beabá da Política"