Zema erra nome de Lorene, do PSOL, em debate na Globo: 'Edilene'

Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais e candidato à reeleição, cometeu uma gafe durante o debate da, nesta terça-feira (27/9). Ele errou o nome da candidata Lorene Figueiredo (PSOL) e a chamou de “Edilene”. Com a troca, a candidata deu gargalhada ao fundo, enquanto o chefe do Executivo estadual continuou.

“Eu queria comentar aqui, parece que está tendo muito direcionamento para meu governo, muitas acusações. Mas o governo PT-Pimentel, que o candidato aqui Kalil e Edilene… eh… apoiam, durante a gestão deles...”, disse ao errar. Neste momento, ao fundo, Lorene gargalhou com o que ouviu.

Leia: Zema falta a sabatinas promovidas por Estado de Minas e TV Alterosa

Leia: Qual é o número de Romeu Zema na disputa ao governo de Minas?

Leia: Qual o número de Alexandre Kalil na disputa ao governo de Minas?



Leia: Qual o número de Carlos Viana na disputa ao governo de Minas?





Estão presentes no debate Romeu Zema (Novo), Alexandre Kalil (PSD) , Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (PSOL) e Marcus Pestana (PSDB). Foram convidados os concorrentes de partidos que tenham ao menos cinco parlamentares no Congresso Nacional e que estejam sem impedimento na Justiça, eleitoral ou comum, em conformidade com a legislação eleitoral.