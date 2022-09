Kalil sobre promessa de Zema de hospitais: 'Não vai fazer. É crueldade'

Kalil criticou Zema por promessas de construção de hospital (foto: Reprodução/TV Globo) TV Globo, nesta terça-feira (27/9). O ex-prefeito de Belo Horizonte apontou que o concorrente fez promessas no âmbito da saúde na última campanha, mas não as cumpriu. Alexandre Kalil (PSD), candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições, cutucou o atual chefe do Executivo estadual, Romeu Zema (Novo), durante o debate na, nesta terça-feira (27/9). O ex-prefeito de Belo Horizonte apontou que o concorrente fez promessas no âmbito da saúde na última campanha, mas não as cumpriu.





“De todo tipo de crueldade que eu ouvi nesta campanha, esta foi a pior. Por isso perguntei. Com saúde não se brinca, gente. Saúde é coisa séria. E o que é mais cruel para você, que precisa, é porque é com o pobre, quem precisa do SUS. O mais repugnante disso tudo é (Zema) que sabe que não vai fazer”, disse.

Ele continou: “É de propósito, de maldade. Pode inventar qualquer coisa, negócio de campanha, que não tem dinheiro público, isso não afeta a vida de ninguém. Mas quando mexe com saúde... É expectativa para uma vida melhor para esse povo sofrido que vai para a fila é muito cruel. Esse é um assunto que tem que ser debatido. É uma pena que essa crueldade esteja sendo feita nesta campanha”.





Estão presentes no debate Romeu Zema (Novo) , Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (PSOL) e Marcus Pestana (PSDB). Foram convidados os concorrentes de partidos que tenham ao menos cinco parlamentares no Congresso Nacional e que estejam sem impedimento na Justiça, eleitoral ou comum, em conformidade com a legislação eleitoral.

