Kalil para Zema no debate: 'Tapa na mesa aqui não'

Alexandre Kalil pediu "respeito" a Romeu Zema, em debate da TV Globo, nesta terça-feira (27/9) (foto: Reprodução/TV Globo) TV Globo, nesta terça-feira (27/9), o candidato ao governo de Minas Alexandre Kalil (PSD) criticou a postura do concorrente Romeu Zema (Novo). Enquanto respondia aos ataques dos colegas, o atual chefe do Executivo bateu na bancada, e o ex-prefeito de Belo Horizonte exigiu respeito. Durante o debate na, nesta terça-feira (27/9), o candidato ao governo de Minas Alexandre Kalil (PSD) criticou a postura do concorrente Romeu Zema (Novo). Enquanto respondia aos ataques dos colegas, o atual chefe do Executivo bateu na bancada, e o ex-prefeito de Belo Horizonte exigiu respeito.













Kalil pediu direito de resposta, negado, mas teve a oportunidade de comentar sobre o tapa na bancada que Zema deu durante sua fala







“Primeiro quero dizer que pedi o direito de resposta porque eu fui citado e acrescentar que tapa na mesa aqui não, não é a Fiemg. Não está rodeado nem de puxa saco nem de bilionário. São quatro candidatos que merecem respeito. Aqui não tem lugar para tapa na mesa”, apontou o ex-prefeito de BH.

Leia: Qual é o número de Romeu Zema na disputa ao governo de Minas?

Leia: Qual o número de Alexandre Kalil na disputa ao governo de Minas?



Leia: Qual o número de Carlos Viana na disputa ao governo de Minas?









Em seguida, o meio ambiente era o tema que deveria ser abordado e ele disparou: “O meio ambiente é uma das maiores carências desse governo. Essa valentia toda eu queria que tivesse com minerador, na Serra do Curral. Essa valentia de gritar e bater na mesa aqui não vai adiantar, mas se tiver essa valentia para combater o minerador tomando conta do minerador, esse estado vai melhorar. Então isso daí não pode.”

Leia: Eleições 2022: veja o que pode ou não no dia da votação





Estão presentes no debate Romeu Zema (Novo) , Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (PSOL) e Marcus Pestana (PSDB). Foram convidados os concorrentes de partidos que tenham ao menos cinco parlamentares no Congresso Nacional e que estejam sem impedimento na Justiça, eleitoral ou comum, em conformidade com a legislação eleitoral.

O "Beabá da Política" Estado de Minas e no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no Instagram, Kwai e YouTube. série Beabá da Política reuniu as principais dúvidas sobre eleições em 22 vídeos e reportagens que respondem essas perguntas de forma direta e fácil de entender. Uma demanda cada vez maior, principalmente entre o eleitorado brasileiro mais jovem. As reportagens estão disponíveis no site doe no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no TikTok