Kalil em Divinópolis: 'Vamos ter segundo turno'

Kalil participou de um café com lideranças em Divinópolis (foto: Amanda Quintiliano/Esp. EM)

A quatro dias das eleições, o candidato ao governo de Minas Alexandre Kalil (PSD) demonstrou confiança em um possível segundo turno. Em visita a Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, nesta quarta-feira (28/9), afirmou que a última pesquisa foi “mortal”.

Kalil cresceu cinco pontos percentuais no levantamento do Ipec divulgado nesta terça-feira (27/9) em relação ao levantamento do último dia 20. O candidato do PSD saltou para 34% dos votos válidos, contra 45% de Romeu Zema (Novo).



Confiante no segundo turno, retrucou os ataques feitos por Zema ao ex-governador Fernando Pimentel (PT).



“Eles vão ter muita dificuldade, porque terão que ficar falando um mês em ex-governador, sabe por que? Porque não tem nada. Não tem um tijolo para falar”, afirmou.

Ipec: Kalil cresce 5 pontos e encurta distância para Zema Kalil voltou a mencionar os hospitais regionais com obras paradas no estado. Um deles, está em construção em Divinópolis.



“O que ele está fazendo é prometendo hospital que tem 10 anos que está prometido e não vai fazer porque a lei não deixa. Mente, mente e agora acabou, o povo está vendo”, disse.



Segundo ele, o Regime de Recuperação Fiscal em vigor não permite a contratação de novos funcionários.



“Ao invés de ficar prometendo, fazendo edital, papel, ele tem que acampar na porta do amigo dele, o Bolsonaro, e dizer: vamos fazer o hospital. Eu fiz o hospital em seis meses, porque eu sei o caminho para abrir o hospital. Não adianta mentir para o povo”.



Ao dizer que terá como prioridade “infraestrutura e saúde” em uma eventual eleição, criticou a doação de ônibus para transportes de pacientes.



“Temos que parar de dar ônibus para pobre balançar em estrada vagabunda, cheia de buraco, para tratar. Nós temos que por pelo menos perto um lugar”, afirmou.

Site 'Mentiras do Kalil'

O candidato também atribuiu ao partido Novo a propriedade do site “Mentiras do Kalil” mencionado por Zema durante o debate.



“Já está identificado e será tirado do ar. Eu não prometo e não cumpro, ele sabe disso. O desespero dele é esse. Ele promete e não cumpre. Mente. Vamos ter o segundo turno e ele terá muita coisa a explicar."

Visita a Divinópolis

Kalil fez uma visita rápida a Divinópolis. Tomou um café com algumas lideranças em uma lanchonete, no centro da cidade, tradicional parada de candidatos.



De lá, foi até a TV Alterosa onde concedeu entrevista. Ele também estava com agenda marcada para participar de um podcast.



*Amanda Quintiliano especial para o EM