Pesquisa: Zema tem 49,6% contra 34,8% de Kalil

Romeu Zema e Alexandre Kalil são os principais candidatos na disputa ao Governo de Minas (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira (28/09) a respeito da disputa ao Governo de Minas na eleição de 2022 mostra o governador Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição, com 49,6% das intenções de voto. Ele é seguido por Alexandre Kalil (PSD), com 34,8%.









Vanessa Portugal (PSTU), Renata Regina (PCB), Lourdes Francisco (PCO) e Indira Xavier (UP) aparecem com 0,1%. Há ainda 5,5% indecisos e outros mesmos 3,7% que afirmam que votarão em branco ou nulo.





Diretor de Políticas Públicas do Atlas, Marcelo Rotenberg afirma que Kalil tem como desafio converter eleitores "mais à esquerda" de Zema nesta reta final para chegar ao segundo turno. O primeiro turno das eleições será no domingo, 2 de outubro. Caso necessário segundo turno, ele será realizada no dia 30 do mesmo mês.





"Se você pegar os nossos cruzamentos, comparar o voto passado, percentual que hoje o Zema tem, a gente tem um terço dos eleitores mais à esquerda que estão votando no Zema, que votaram em 2018 ou seja no Ciro ou seja no Haddad. Mas a conversão desses votos, a essa altura do pleito, é o grande desafio do Kalil para poder virar essa eleição, ou levar para o segundo turno", diz, ao Estado de Minas.

Presidente

O levantamento também aferiu a intenção de voto para presidente entre os eleitores de Minas Gerais. No estado, Lula (PT) lidera com 48%. O candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) tem 41%, enquanto Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro, com 4%.





A senadora Simone Tebet (MDB-MT) é a quarta colocada, com 3%. Outros, somados, somam 2%, enquanto outros 2% afirmam que não sabem ou que votariam em branco ou nulo.

Pesquisa Atlas/Intel

A pesquisa divulgada nesta segunda, realizada por AtlasIntel e Arko Advice, ouviu 2.200 eleitores de 480 cidades de Minas Gerais entre 23 e 27 de setembro, em coleta face a face.





A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-00115/2022.