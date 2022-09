Zema para Kalil: 'Não tem moral pra falar comigo. É mentiroso profissional'

Alexandre Kalil e Romeu Zema, no debate da TV Globo, nesta terça-feira (27/9) (foto: Reprodução/TV Globo) TV Globo e o atual chefe do Executivo fez acusações contra o ex-prefeito de Belo Horizonte. O governador Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição, acusou Alexandre Kalil (PSD), seu principal concorrente, de ser “mentiroso profissional”. Os dois se enfrentaram na noite desta terça-feira (27/9) no debate dae o atual chefe do Executivo fez acusações contra o ex-prefeito de Belo Horizonte.













“Candidato Kalil, o que o senhor herdou, acabou com tudo e vive como um milionário. O que eu herdei, multipliquei e vivo com simplicidade. O senhor não tem nenhuma moral para falar comigo”, completou.





O candidato do Novo continuou fazendo acusações contra Kalil. “Está na sua internet uma de suas mentiras que o senhor fez curso de engenharia, mas nunca se formou. Caia a ficha candidato, o senhor é um mentiroso profissional, seu esporte é esse”, declarou.





Estão presentes no debate Romeu Zema (Novo), Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (PSOL) e Marcus Pestana (PSDB). Foram convidados os concorrentes de partidos que tenham ao menos cinco parlamentares no Congresso Nacional e que estejam sem impedimento na Justiça, eleitoral ou comum, em conformidade com a legislação eleitoral.