Novo pagou R$ 350 mil por site citado por Zema para criticar Kalil

Site criado contra Kalil não consta na página de Zema no TSE (foto: Reprodução / Rede Globo)





Ao todo, a empresa Lebbe recebeu R$ 350 mil, conforme consta na página de Divulgação de Candidaturas e Contas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Entretanto, o endereço eletrônico criado contra Kalil não consta na página de Zema no órgão, junto com os outros oito sites e redes sociais do candidato. O Estado de Minas perguntou ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) se esta prática configura crime eleitoral, mas o órgão disse que não se pronuncia sobre casos concretos que podem vir a ser julgados no Tribunal.





A declaração do governador foi feita após Kalil questionar os itens de ação social que constam no plano de governo do candidato à reeleição pelo Novo.

Conforme informações do Registro.br, o domínio tem como titular o "Partido NOVO Diretório Estadual - MG" e foi criado no dia 17 de setembro de 2022, dez dias antes do debate dessa terça-feira.

Resposta

De acordo com a assessoria da campanha de Zema, "o conteúdo do site é resultado da apuração de fatos e declarações do adversário com comprovações jornalísticas das inverdades e incronguências proferidas por ele".

Troca de acusações

O debate foi o único a reunir os cinco principais nomes na disputa eleitoral. Zema esteve presente, após duas ausências em confrontos anteriores, e teve sua administração como alvo dos demais postulantes ao Executivo estadual, em especial de Kalil.

O site citado pelo governador Romeu Zema (Novo) durante o debate da Rede Globo, nessa terça-feira (28/9), com ataques ao ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), foi pago, na verdade, pelo próprio partido Novo com verba da campanha eleitoral de Zema.