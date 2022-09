TRE-MG detalha segurança nas eleições: 36 mil policiais e seis mil viaturas

O TRE-MG apresentou o Gabinete Institucional de Segurança, que irá monitorar em tempo real qualquer crime eleitoral durante todo o domingo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA)

A segurança nas eleições foi o tema da reunião do Gabinete Institucional de Segurança realizada, nesta sexta-feira (30/9), no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), localizado no beirro Cidade Jardim, na Região Centro-Sul de BH. A atuação do Gabinete e as ações planejadas para a segurança das Eleições 2022 foram discutidas no encontro.