Uberlândia: eleitor não paga passagem no dia da eleição

O eleitor deverá portar o título para o passe livre (foto: Divulgação/Valter de Paula/Prefeitura de Uberlândia)

Uberlândia, no Triângulo Mineiro, terá passe livre no transporte público para as eleições deste domingo (2/10). A determinação municipal aconteceu simultaneamente a um ofício feito pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) com o pedido de gratuidade dos ônibus para que a população pudesse se deslocar durante o dia do pleito nacional.