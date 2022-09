Existe segundo turno para eleger o cargo de senador?

A definição do candidato que ocupará a vaga no Sendo, sendo três por estado Brasileiro e Distrito Federal, é decidida pela maioria do votos

A definição do candidato que ocupará a vaga no Senado , sendo três por estado brasileiro e Distrito Federal, é decidida pela maioria do votos. No entanto, a escolha se difere da dos dos cargos executivos, em que é necessário obter não só mais votos comparados aos seus concorrentes, mas também conseguir mais da metade dos votos válidos (excluindo os votos brancos e os nulos).