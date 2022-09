Quando uma eleição vai para o segundo turno?

Desde a redemocratização brasileira, somente dois pleitos para presidente foram definidos logo no primeiro turno, sendo eles em 1994 e 1998 (foto: Justiça Eleitoral/Divulgação) A eleição vai para o segundo turno, se os cargos executivos — prefeitos de cidades com mais de 200 mil habitantes, governadores e o presidente — não conseguirem mais da metade dos votos válidos. Nestes casos, conforme a Constituição Federal, a contagem dos votos são baseadas no chamado sistema eleitoral majoritário de dois turnos.





Caso nenhum candidato consiga, haverá a necessidade de segundo turno , onde os dois mais votados no primeiro, terão a oportunidade de concorrer ao pleito. Assim, aquele que tiver a maioria dos votos válidos será eleito.





Desde a redemocratização brasileira, somente dois pleitos para presidente foram definidos logo no primeiro turno, sendo eles em 1994 e 1998. No primeiro, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) foi eleito para o seu primeiro mandato com 55% dos votos válidos. Já no outro, o candidato conseguiu a reeleição com 53% dos votos válidos.





Caso as eleições de 2022 tenha segundo turno, a data prevista para ocorrer é em 30 de outubro, último domingo do mês.

Eleições 2022

Dia e horário de votação: O primeiro turno ocorre no domingo dia 2 de outubro das 8h às 17h, no horário de Brasília. O segundo turno, caso necessário, será no dia 30/10.

Onde votar: O eleitor pode conferir o local de votação no site do TSE. Ou através do aplicativo e-Título, acessando "onde votar".

Quem deve votar: Todos os brasileiros alfabetizados, entre 18 e 70 anos, serão obrigados a votar no dia da votação, isto é, 2 de outubro ou 30/10 em caso de segundo turno. O voto é facultativo apenas para quem tem entre 16 e 18 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos.

