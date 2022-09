Bolsonaro participa de motociata em Poços de Caldas (foto: Reprodução/Facebook) O presidente Jair Bolsonaro (PL) , candidato à reeleição, cumpre agenda de campanha nesta sexta-feira (30/09) em Poços de Caldas (MG). O mandatário chegou à cidade por volta das 9h30 e participa de uma motociata com os eleitores mineiros.





A última pesquisa Datafolha , divulgada na quinta-feira (29/09), mostra Bolsonaro em segundo lugar nas intenções de voto (34%), atrás do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva (48%). Nos votos válidos, o candidato petista amplia a vantagem com 50% ante 36% do ex-capitão.

A partir de amanhã (01/10), a expectativa é que o presidente viaje ao Rio de Janeiro, junto de sua família, para votar no domingo (02/10). O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PL), também devem acompanhar o pai na viagem ao Rio.

Eleições 2022

Dia e horário de votação: O primeiro turno ocorre no domingo dia 2 de outubro das 8h às 17h, no horário de Brasília. O segundo turno, caso necessário, será no dia 30/10.

Onde votar: O eleitor pode conferir o local de votação no site do TSE. Ou através do aplicativo e-Título, acessando "onde votar".

Quem deve votar: Todos os brasileiros alfabetizados, entre 18 e 70 anos, serão obrigados a votar no dia da votação, isto é, 2 de outubro ou 30/10 em caso de segundo turno. O voto é facultativo apenas para quem tem entre 16 e 18 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos.

Ordem para votar:

1 - Deputado federal - quatro dígitos

2 - Deputado estadual ou distrital - cinco dígitos

3 - Senador - três dígitos

4 - Governador - dois dígitos

5 - Presidente - dois dígitos