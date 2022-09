Confira a agenda de Bolsonaro em Poços de Caldas nesta sexta-feira (30/9)

Os candidatos Nikolas Ferreira (PL) e Bruno Engler (PL) publicaram um vídeo nas redes sociais com a atualização da agenda do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Poços de Caldas, no Sul de Minas, nesta sexta-feira (30/9). Será a última visita do presidente da República a Minas Gerais antes do primeiro turno das eleições, que serão realizadas no próximo 2 de outubro.



A concentração para a motociata está marcada para começar às 8h em um espaço ao lado do Instituto Federal de Educação de Poços de Caldas. A motociata vai percorrer um trajeto de 12 km até o estacionamento do estádio Doutor Ronaldo Junqueira (Ronaldão). A chegada no local esta agendada para 11h.

Leia: Vice de Bolsonaro diz que Minas Gerais é fiel da balança na eleição

O candidato Bruno Engler (PL) explica que não haverá comício de Bolsonaro no estádio Ronaldão devido à legislação eleitoral. "Infelizmente, não dá para fazer comício, não vai ter um pronunciamento (do presidente), porque a lei eleitoral não permite. Mas ele (Bolsonaro) vai passar lá (no estádio Ronaldão) para dar um 'alô' para a galera", disse.



"Então, você que não vai participar da motociata e quer receber o presidente (em Poços de Caldas), fazendo uma bela festa para ele, a partir das 11h da manhã já vai ter a concentração para esperá-lo ao lado do estádio Ronaldão", explicou Engler.

Leia: Frota pede Lula presidente: 'País não é de Bolsonaro'

"Você que é de Poços de Caldas vá até lá, faça a sua parte. Nessa reta final, é gás total para a gente reeleger nosso presidente Bolsonaro", completou Nikolas Ferreira.





Bolsonaro durante evento em Contagem em 23/09 (foto: Gladyston Rodriges/EM/DA)

O "Beabá da Política"