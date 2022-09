Vice de Bolsonaro diz que Minas Gerais é fiel da balança na eleição

Braga Netto (PL) em encontro com apoiadores em Uberlândia (foto: Vinícius Lemos)

O general do Exército Walter Braga Netto (PL), candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, disse que a cidade de Uberlândia e o estado de Minas Gerais são fiéis da balança na eleição nacional. No Triângulo Mineiro, o ex-ministro da Casa Civil também terá agenda em Araguari.









Braga Netto explicou que a quantidade de eleitores em Minas tem peso importante na disputa eleitoral. "Eu vejo Minas e São Paulo, os maiores colégios eleitorais, como ponto de inflexão e ponto decisivo na eleição".









Braga Netto afirmou que a visão estabelecida na região pode ser uma norte para todo o Estado. “Venho a Minas Gerais por ser mineiro e conhecer a área. Uberlândia e toda a região é primordial para Minas inteira ver que o que nós queremos é que o país continue nesse programa de sucesso”.





Reuniões





Além de se encontrar com apoiadores em Uberlândia e Araguari, o candidato a vice-presidente teve reuniões com empresários dos ramos comercial, industrial e do agronegócio.