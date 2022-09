Paraná Pesquisas: Lula sobe e chega a 42,7%; Bolsonaro fica com 36,4%

Em comparação com a última rodada, divulgada no dia 20/9), o ex-presidente Lula cresceu. Na anterior, Lula tinha 40,1% das intenções (foto: Ricardo Stukert/PT; Alan Santos/PR) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida ao Planalto com 42,7%, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) com 36,4% das intenções. É o que aponta o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta terça-feira (27/9).





O candidato do PDT, Ciro Gomes, segue em terceiro lugar com 5,6%. Simone Tebet do MDB tem 5%.





Já Soraya Thronicke, candidata pelo União Brasil, tem 0,8%.

Felipe D’Avilla (Novo), Léo Pericles (UP), Padre Kelmon (PTB) e Vera (PSTU) têm 0,1%.





Constituinte Eymael (Democracia Cristã) e Sofia Mazano (PCB) não pontuaram.





Confira

Lula: 42,7%

Bolsonaro: 36,4%

Ciro Gomes: 5,6%

Tebet: 5%

Thronicke: 0,8%

Felipe D'Avila: ),1%

Leo Péricles: 0,1%

Padre Kelmon: 0,1%

Vera: 0,1%

Eymael: 0,0%

Mazano: 0,0%





Lula cresce, Bolsonaro matem









Já Bolsonaro se manteve. Na rodada anterior, ele também tinha 36,4%.





Ciro Gomes (PDT) perdeu. Anteriormente, o ex-governador tinha 7,2%. Já Simone Tebet (MDB) elevou, anteriormente ela pontuou 4,6%.





Pesquisa

Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 2020 eleitores, sendo esta estratificada segundo gênero, faixa etária, grau de escolaridade, renda domiciliar mensal e posição geográfica.





O trabalho de levantamento dos dados foi feito através de entrevistas pessoais, com eleitores com 16 anos ou mais, em 26 Estados e Distrito Federal e em 160 municípios brasileiros entre os dias 22 e 26 de setembro de 2022, sendo auditadas simultaneamente à sua realização, no mínimo, 20% das entrevistas.





Tal amostra representativa do Brasil atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de 2,2 pontos percentuais para os resultados gerais.





Essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º BR-03928/2022