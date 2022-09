Jair Bolsonaro diz que PT é o partido do 'amor bandido' (foto: Reprodução)

Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar o Partido dos Trabalhadores, que tem Luiz Inácio Lula da Silva como candidato ao Palácio do Planalto em 2022. Segundo o presidente, a legenda promoveu “o maior esquema de corrupção da história” e a segurança pública do Brasil era uma das piores do mundo durante o governo petista.









Com o objetivo de encurtar a distância nas pesquisas eleitorais, Bolsonaro intensificou as críticas a Lula e ao PT. O presidente tem poucos dias para tentar uma virada, já que os brasileiros vão às urnas no próximo domingo, 2 de outubro.



Lula lidera pesquisa