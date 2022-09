Moraes é atacado nas redes sociais após gesto de 'degola' em sessão

Os apoiadores do presidente estão usando as imagens para mostrar uma suposta parcialidade de Alexandre de Moraes em relação a Bolsonaro (foto: ROSINEI COUTINHO/STF) Um vídeo do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes , em sessão nesta terça-feira (28/09), é alvo de bolsonaristas nas redes sociais. O ministro foi filmado realizando um gesto com a mão no pescoço que remete ao ato de degolar alguém.





O gesto do ministro ocorreu no momento em que o tribunal julgava uma ação contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) por uso do Palácio da Alvorada na campanha que, inclusive, foi vetado pelo TSE. Os apoiadores do presidente estão usando as imagens para mostrar uma suposta parcialidade de Moraes em relação a Bolsonaro.





De acordo com o site da revista Veja, fontes do TSE afirmaram que o gesto de Moraes foi uma "brincadeira" feita a um funcionário que estava no plenário e demorou para trazer uma informação que ele havia pedido.