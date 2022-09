Rodrigo Constantino diz que não respeita o voto em Lula: "Não é normal"

Defensor de Jair Bolsonaro (PL), Rodrigo Constantino se dedica a fazer campanha para o presidente por meio de suas redes sociais (foto: Reprodução/YouTube)

O comentarista Rodrigo Constantino, defensor do governo Jair Bolsonaro (PL) , afirmou, via redes sociais, que não “respeita” quem vota no candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Constantino ressaltou, ainda, que a candidatura do petista não é “normal”.