Pesquisa Genial/Quaest: Lula cresce em todas as regiões

Lula cresce em todas as regiões do país, especialmente no Nordeste (foto: Nelson Almeira/AFP)

A quatro dias para as eleições, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aumenta as intenções de voto em todas as regiões do país. De acordo com a nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (28/9), o petista só não lidera a corrida eleitoral no Sul, mas ainda assim oscilou positivamente na região.