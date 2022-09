Paulo Guedes sugere venda de praias brasileiras

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira (27/09), que o Brasil é um “caso clássico de má gestão”. A declaração foi dada em participação no Flow Podcast. O ministro relatou que houve uma tentativa de vender praias brasileiras por US$ 1 bilhão, mas que se viu impossibilitado pelo Estado.

“O caso do Brasil é um caso clássico de má gestão. Tem trilhões de artigos mal usados. Por exemplo, tem um grupo de fora que quer comprar uma praia numa região importante do Brasil e quer pagar US$ 1 bilhão. Aí você chega lá e pergunta: vem cá, vamos fazer um leilão dessa praia? Não, não pode, isso é da Marinha. E quanto a gente recebe por isso? Não, a gente pinta lá o quartel deles uma vez por ano. É muito mal gerido o troço. Não é de ninguém, quando é do governo não é de ninguém”, disse o ministro.

