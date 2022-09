Datafolha: Lula vai a 48%; Bolsonaro chega aos 34%

Petista está 14 pontos percentuais à frente de Bolsonaro (foto: RICARDO STUKERT/PT; ALAN SANTOS/PR) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém os 14 pontos percentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL), aponta nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (29/9). Lula tem 48% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro aparece com 34%.





Ainda segundo o levantamento do Datafolha, Felipe D'Ávila (Novo), Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Eymael (Democracia Cristã), Leo Péricles (UP) e Kelmon Souza (PTB) não pontuaram. Brancos e nulos somam 3%, enquanto 2% dos entevistados ainda não sabem ou não responderam.

Tanto Lula quanto Bolsonaro cresceram 1% com relação à pesquisa divulgada pelo Datafolha na quinta-feira da semana passada (22/9).

O Datafolha simulou, ainda, eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro . Nesse cenário, o petista vence o capitão reformado por 54% a 39%.

A nova pesquisa



O Datafolha divulgou na noite desta quinta-feira (29/9), nova pesquisa com intenções de voto para presidente da República. O instituto ouviu 6.800 eleitores em todas as regiões do Brasil entre os dias 27 e 29 de setembro.





A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Os dados estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09479/2022.