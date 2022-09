Bolsonaro evita perguntar a Lula no debate

Jair Bolsonaro (PL) quando pode perguntar para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) preferiu questionar Felipe D'Avila (Novo) (foto: Reprodução)

Os dois líderes das pesquisas para a eleição presidencial não perguntaram diretamente um para o outro. Entretanto, apenas o presidente Jair Bolsonaro (PL) pôde escolher o adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para responder diretamente, durante as perguntas livres do terceiro bloco, mas acabou optando pelo candidato Felipe D'Avila (NOVO).No primeiro bloco, os dois fizeram um verdadeiro "cabo de guerra" por direitos de resposta, sendo esta a única relação mais "direta" durante o debate. Depois, Bolsonaro escolheu o autointitulado Padre Kelmon (PTB) para chamar de "mentiroso" o opositor petista. Lula pediu direito de resposta e citou os supostos casos da rachadinha que envolvem o os funcionários do gabinete do presidente e dos gabinetes dos seus familiares.Bolsonaro pediu direito de resposta e foi atendido pela comissão da TV Globo responsável por avaliar. Nela, o candidato voltou a carregar no discurso contra o opositor e falou para ele "criar vergonha na cara".Foi quando Lula pediu o segundo direito de resposta, o que foi atendido. Nele o candidato disse que "no dia 2 de outubro, o povo vai te mandar para casa" e que irá decretar a suspensão do sigilo de 100 anos sobre temas do presidente Bolsonaro.Quando o petista pôde escolher adversários para fazer questionamentos, o presidente Bolsonaro não poderia responder por já ter sido escolhido por outros concorrentes.Em outros momentos os candidatos trocaram críticas através de perguntas entre os concorrentes. Jair Bolsonaro tentou usar a candidata Simone Tebet (MDB) para acusar o petista de envolvimento na morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT). Ataque que foi criticado pela emedebista.Já Lula perguntou a Ciro Gomes (PDT) sobre política de ambiental do governo Bolsonaro. Os dois criticaram a gestão do presidente atual sobre o tema.Com participação de Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe d'Avila (Novo) e Padre Kelmon (PTB), o debate na TV Globo foi o último antes do primeiro turno das eleições presidenciais.O primeiro debate entre os presidenciáveis ocorreu em 28 de agosto e foi realizado pelo pool formado por Grupo Bandeirantes de Comunicação, TV Cultura, jornal Folha de S.Paulo e portal Uol. Participaram Lula, Bolsonaro, Ciro, Tebet, Soraia e Felipe d'Avila.Posteriormente, em 24 de agosto, foi realizado o debate do SBT em um pool de veículos de mídia formado pela CNN Brasil, o jornal O Estado de S. Paulo, a revista Veja, o portal de notícias Terra e a Rádio Nova Brasil FM. O ex-presidente Lula não compareceu.Foram quatro blocos com duração total de cerca de duas horas. Em dois, os candidatos escolheram para qual adversário perguntar, com direito a réplica e tréplica. Nos outros dois, eles responderam perguntas dos jornalistas dos veículos que compuseram o pool.As eleições deste ano acontecem neste domingo. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.