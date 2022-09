Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?

AM

O segundo escrutínio, conforme a Constituição Federal, ocorre somente para definição de cargos executivos (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 7/10/18 ) Caso o eleitor não consiga votar no primeiro turno das eleições de 2022, ele poderá participar do segundo turno, previsto para ocorrer no dia 30 de outubro, último domingo do mês.









Além disso, caso o eleitor também não consiga participar do segundo turno do pleito de 2022, será necessário justificar para não ter pendências com a Justiça Eleitoral.

Leia: Existe segundo turno para o cargo de senador?

segundo escrutínio , conforme a Constituição Federal, ocorre somente para definição de cargos executivos, ou seja, prefeitos de cidades com mais de 200 mil habitantes, governadores e o presidente.

Nestes casos, por conta do chamado sistema eleitoral majoritário de dois turnos, não basta que o candidato consiga mais votos comparado aos concorrentes, mas também alcance mais da metade dos votos válidos.





Leia também: Quando uma eleição vai para o segundo turno?

Eleições 2022

Dia e horário de votação: O primeiro turno ocorre no domingo dia 2 de outubro das 8h às 17h, no horário de Brasília. O segundo turno, caso necessário, será no dia 30/10.





Onde votar: O eleitor pode conferir o local de votação no site do TSE. Ou através do aplicativo e-Título, acessando "onde votar".





Quem deve votar: Todos os brasileiros alfabetizados, entre 18 e 70 anos, serão obrigados a votar no dia da votação, isto é, 2 de outubro ou 30/10 em caso de segundo turno. O voto é facultativo apenas para quem tem entre 16 e 18 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos.





Ordem para votar:

Deputado federal - quatro dígitos



Deputado estadual ou distrital - cinco dígitos



Senador - três dígitos



Governador - dois dígitos



Presidente - dois dígitos