Em post verdadeiro, TRE desmente que voto em branco anule todos os votos

(foto: Reprodução/TRE-RJ)

Post que circula no WhatsApp com foto do site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) desmente anulação de voto quando se vota só em presidente, votando-se em branco nos outros cargos. A mesma publicação também se encontra no site do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG).