Ônibus: cidades da Grande BH adotam Tarifa Zero no domingo de eleição

A iniciativa tem como objetivo facilitar o deslocamento do eleitor até seu local de votação (foto: Marcos Vinicius Mendonça/Prefeitura de Ibirité/Divulgação) No próximo domingo (2/9), dia do primeiro turno das eleições de 2022, algumas cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte vão disponibilizar transporte público gratuito para sua população.

As cidades de Contagem, Nova Lima, São Joaquim de Bicas, Jaboticatubas e Caeté irão disponibilizar o transito gratuito com o objetivo de ajudar o eleitor no deslocamento até seu local de votação. Contagem A prefeita Marília Campos (PT) informou, por meio de suas redes sociais, que Contagem seguirá a recomendação do Supremo Tribunal Federal (STF). Portanto, não haverá cobranças nas linhas municipais gerenciadas pela Transcon. Nova Lima Em Nova Lima o transporte municipal terá tarifa zero o dia todo, com os ônibus operando em horários de dias úteis entre 7h e 18h. Já os horários antes e depois desse período será com funcionamento normal de domingo.

Jaboticatubas

Os moradores de Jaboticatubas poderão usar ônibus municipais sem pagar para votar a partir das 9h. Estarão disponíveis quatro ônibus, com rotas diferentes, que sairão da porta do Fórum e outros dois de São José da Serra, também com rotas diferentes. Para conferir as rotas, basta acessar o perfil da prefeitura no Instagram

São Joaquim de Bicas

O município de São Joaquim de Bicas já adota a tarifa zero dos transportes desde o ano passado e manterá a gratuidade nesse domingo de eleições.

Caeté

Assim como São Joaquim de Bicas, a cidade de Caeté já adota a tarifa zero, desde 2021. Porém os coletivos não costumam circular aos domingos. O próximo domingo (02) será uma exceção e os ônibus seguirão operando, sem a cobranças de passagens, das 7h às 17h.

Reforço no quadro de horários

Outras cidades da Grande BH não terão tarifa zero no transporte público, mas terão aumento no número de linhas disponíveis.

Esse é o caso de Belo Horizonte, que terá 304 viagens a mais, entre 7h e 15h. Já o transporte municipal em Betim funcionará com horário de sábado, e em Santa Luzia, o acréscimo no número de viagens será de 50%.

Por outro lado, os ônibus intermunicipais da região metropolitana vão circular com os horários normais de domingo, sem alterações.