SLU aproveita fechamento da Praça Sete para lavar quarteirões

Fechamento de praças e parques

No último dia 12, quando o prefeito Alexandre Kalil (PSD) anunciou a ampliação das restrições na cidade, ele já havia alertado sobre o fechamento das praças e pistas de caminhada espalhadas pela capital mineira.





A proibição das caminhadas em áreas públicas começou a valer no dia seguinte (13/03) , assim como o fechamento das praças.





No início da pandemia, em março do ano passado, Kalil também decretou o fechamento de praças de Belo Horizonte , entre elas a da Liberdade, do Papa, JK, da Assembleia e da Lagoa Seca, que são pontos preferidos de caminhadas na capital mineira.





Na tentativa de impedir a circulação das pessoas no espaço público, a prefeitura cercou as áreas com grades. Na Pampulha, até as ruas de acesso à orla da lagoa eram bloqueadas aos fins de semana e feriados.