BH: Praça Sete será interditada a partir de segunda-feira (29/3)

Trânsito será restringido na Praça Sete (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press)



A Praça Sete de Setembro, onde passam milhares de pessoas diariamente, localizada no Hipercentro de Belo Horizonte, vai ser interditada com grades na próxima segunda-feira (29/3). Guardas civis municipais já receberam um informe de mobilização para instalação da estrutura com sinalizações no local.





As grades serão instaladas nos quarteirões fechados. O trânsito de pedestres só será liberado nas avenidas principais: Amazonas e Afonso Pena. Além disso, o estacionamento de veículos será proibido nas ruas do entorno do “pirulito” a partir de sábado (27/3). O bloqueio será feito pela Empresa de Trânsito e Transporte (BHTrans).









Na segunda-feira, as equipes devem iniciar os trabalhos a partir das 6h com a desinfecção dos pontos de aglomeração. “Vai ser uma ação sanitária primeiro e a gente fecha depois. Ninguém entra mais, a não ser as pessoas que moram ou trabalham nos prédios”, confirmou o secretário.





Genilson explicou que as medidas fazem parte de uma ação integrada entre o setor de Fiscalização da prefeitura, a Guarda Civil, Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) e BHTrans para evitar aglomerações pela cidade.





“A gente já fiscaliza os bares, pistas de caminhada, todo lugar. Ao mapear isso, vimos que tem pontos de integração onde as pessoas convergem. Nos quarteirões fechados vimos aglomeração de pessoas, tem gente vendendo ouro, jogando baralho… O fechamento do ‘quadrilátero’ da Praça Sete é a primeira ação para mudar o fluxo de pessoas e de carros”, explicou Genilson.





O secretário adiantou que as equipes estudam o fechamento de outros pontos de aglomeração em BH, como o cruzamento da Rua São Paulo com a Rua Guaicurus e também próximo à Serraria Souza Pinto. Além disso, Genilson afirmou que as equipes estão atentas com estações e pontos de ônibus, que talvez sejam os próximos lugares de ação integrada contra a COVID-19.

Fechamento de praças e parques

No último dia 12, quando o prefeito Alexandre Kalil (PSD) anunciou a ampliação das restrições na cidade, ele já havia alertado sobre o fechamento das praças e pistas de caminhada espalhadas pela capital mineira.





A proibição das caminhadas em áreas públicas começou a valer no dia seguinte (13/03) , assim como o fechamento das praças.





No início da pandemia, em março do ano passado, Kalil também decretou o fechamento de praças de Belo Horizonte , entre elas a da Liberdade, do Papa, JK, da Assembleia e da Lagoa Seca, que são pontos preferidos de caminhadas na capital mineira.





Na tentativa de impedir a circulação das pessoas no espaço público, a prefeitura cercou as áreas com grades. Na Pampulha, até as ruas de acesso à orla da lagoa eram bloqueadas aos fins de semana e feriados.