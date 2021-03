Cercada por gradis e fiscais, Praça Sete amanhece vazia nesta segunda-feira

Para evitar aglomerações, os quarteirões fechados das ruas Carijós e Rio de Janeiro, tradicionais ponto de jogos de tabuleiro e venda de artesanato, foram cercados com gradis. Os locais também contam com o patrulhamento ostensivo de fiscais de Controle Urbanístico e Ambiental da PBH.

Os pontos de ônibus também estão vazios e há poucos carros nas ruas.

Belo Horizonte já ultrapassa uma semana com UTIs para pacientes com COVID-19 em colapso . Nessa sexta-feira (26/3), a ocupação geral (redes pública e privada) dos leitos dessa modadlidade atingiu 107,5%. Desde o início da pandemia, a COVID-19 matou 3.145 pessoas na cidade. O número de doentes alcançou 138.127. As informações são do último boletim epidemiológico da PBH.