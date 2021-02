Homem arromba agência de banco e rouba TV na Praça Sete, em BH

Imagine alguémum monitore sair com ele, carregando nos ombros. Pois foi isso que fez um homem, no início da madrugada desta quinta-feira (11/02), em plenano centro de Belo HorizonteEle arombou a porta de entrada e furtou o aparelho, saindo em seguida, sem mostrar, segundo testemunhas, o menor constrangimento.Era aproximadamente uma hora da madrugada desta quinta-feira (11/02). Policiais militares que faziam patrulhamento na Praça Sete foram acionados, alertados por algumas pessoas, que contaram o que viram: um homem, trajando blusa vermelha, tinhaa porta de vidro de uma agência bancária e subtraído uma televisão do local.Os militares, do 1º BPM, saíram em rastreamento. Depois de 20 minutos, os policiais avistaram, de longe, um homem de blusa vermelha, carregando uma espécie de caixa nos ombros.Era o ladrão, com a TV nos ombros. Ele foi abordado e preso. Aos policiais, disse que diante da situação, não tinha como negar que o aparelho tinha sido roubado na Praça Sete e que seu objetivo era levá-lo para casa. O homem foi levado para o Deplan 2, juntamente com o aparelho de TV, que foi restituído, nesta manhã, à agência bancária.