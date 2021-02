Polícia apreende 200 quilos de maconha em Juiz de Fora

A droga foi apreendida depois que os policiais identificaram o carro de um traficante que era procurado (foto: PMMG) 200 quilos de maconha foram apreendidos por policiais da 4ª Companhia de Policiamento Especializado de Juiz de Fora. A droga foi descoberta graças à perspicácia dos policiais, que avistaram, em um estacionamento, na Rua Diva Garcia, no Bairro Linhares, um veículo que era procurado por pertencer a um traficante, que era procurado da Justiça. Havia um mandado de prisão contra ele, B.S.G, de 36 anos, que acabou preso, juntamente com um comparsa, L.A.F, de 43. Cerca deforam apreendidos por policiais da 4ª Companhia de Policiamento Especializado de Juiz de Fora. A droga foi descoberta graças à perspicácia dos policiais, que avistaram, em um estacionamento, na Rua Diva Garcia, no Bairro Linhares, umque erapor pertencer a um, que era procurado da Justiça. Havia um mandado de prisão contra ele, B.S.G, de 36 anos, que acabou, juntamente com um comparsa, L.A.F, de 43.





O fato ocorreu no meio da tarde. A viatura fazia patrulhamento no bairro, quando os policiais avistaram o Gol prata, placa PJD-6389. Imediatamente, emitiram um alerta via rádio. Na averiguação a pé, sentiram o cheio de maconha saindo de uma casa que tinha a porta aberta.





Os policiais invadiram a residência e depararam com B.S.G e L.A.F. Na sala e na cozinha, esatvam diversos tablets da droga. O primeiro admitiu que o material era dele e que eles estavam preparando entregas para a cidade de Juiz de Fora e região. Disse, no entanto, que a casa era emprestada de um amigo, W.P.S, que tinha saído para trabalhar, mas não sabia o que ele e o amigo fariam, e nem mesmo sobre a droga.





Os policiais conseguiram localizar a irmã do dono da casa e foram até o seu emprego, no entanto, ele não foi encontrado. Além da droga, os policias apreenderam duas armas, sendo um revólver e uma espingarda de chumbinho que tinha sido adaptada para calibre 22.





Os dois homens foram levados para a Delegacia do Bairro Santa Terezinha, juntamente com a droga, onde a ocorrência foi registrada.