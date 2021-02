Polícia apreende, em Patos de Minas, R$ 100 mil em mercadorias do Paraguai

(PRF)apreendeu cerca de R$100mil emna BR-354, em, no Triângulo Mineiro. Os produtos foram confiscados por não terem entrado de forma legal no Brasil.

A apreensão aconteceu em uma abordagem de rotina na rodovia, quando os policiais fiscalizam veículos no local.Em um carro, com placa de Minas Gerais, estavam três aparelhos celulares, um computador e mais de 70 pacotes com suprimentos de informática.Viajavam no veículo dois homens, de 26 e 46 anos. Segundo a PRF, os produtos apreendidos vinham doe os suspeitos não apresentaram a documentação necessária do material.Eles devem responder pelo crime de descaminho.