PRF prende trio, liberta refém e recupera carga de medicamentos roubada

Equipes da PRF, além de recuperar a carga roubada, apreenderam três veículos suspeitos de fazer parte do crime (foto: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Uberaba prendeu, nesta quinta-feira (14/01), um trio suspeito de fazer parte de uma quadrilha que pratica assaltos a motoristas de cargas na região. Junto deles, a PRF apreendeu três veículos, libertou um motorista refém e recuperou carga de medicamentos avaliada em R$ 1,7 milhão, na BR-050, proximidades de Uberaba. Outros dois suspeitos de participar do crime e da quadrilha estão foragidos.





Segundo informações da PRF, um dos quatro suspeitos preso dirigia uma van, que era usada para transportar os medicamentos que foram roubados do motorista de caminhão (feito refém) no início da manhã desta quinta em Morrinhos (GO).

Confira o passo a passo das prisões, apreensões dos veículos e da carga, além da localização do refém.

Inicialmente, de acordo com a PFR, dois veículos que se deslocavam em alta velocidade chamaram a atenção das equipes que deram início o acompanhamento tático, sendo que no KM 155 foi abordado o primeiro veículo, um Fiat Ducato, com queixa de roubo e carregado com os medicamentos, sem comprovação fiscal e origem da mercadoria.



O motorista detido, muito nervoso, não soube precisar detalhes e apenas informou que foi contratado para levar a carga de Uberlândia para São Paulo pela quantia de R$ 2 mil.

Já no KM 166 foi abordado pelos policiais rodoviários federais o segundo veículo, um Honda CR-V de cor preta, suspeito de ter ligação com a van, com dois ocupantes que, conforme a PRF, também ao serem abordados se mostraram bastante inquietos.

Já o terceiro veículo suspeito de envolvimento com o roubo, um Fiat Idea de cor preta, desobedeceu a ordem de parada, sendo abordado no KM 158 da rodovia. Dois dos três ocupantes fugiram antes da chegada da equipe policial e não foram localizados. Já o terceiro ocupante, conforme a PRF, foi identificado como sendo a vítima do assalto e que estava de refém.

Os três suspeitos, os três veículos e a carga foram encaminhados para a Polícia Civil de Uberaba para as próximas providências.