Carga de cigarros avaliada em R$ 1,5 milhão é apreendida em Sete Lagoas

Um homem de 34 anos foi preso na BR-040, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, enquanto transportava um carregamento com aproximadamente 300 mil maços de cigarros contrabandeados. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu a carga que foi avaliada em mais de R$ 1 milhão. As informações foram divulgadas na manhã desta quinta-feira (18).





A carga vinda do Paraguai foi encontrada em uma carreta que tinha placas do Paraná, durante fiscalização de combate a crimes diversos, na tarde dessa quarta-feira (17). O material estava escondido embaixo de uma lona.





Em contagem inicial, os agentes estimaram que o veículo estaria carregado com aproximadamente 300 mil maços de cigarros contrabandeados. Cada maço de cigarro geralmente é vendido por cerca de R$5. Com isso, a carga apreendida em Sete Lagoas pode ser avaliada em pelo menos R$ 1,5 milhão.





O condutor do veículo, que não teve o nome divulgado, mas é natural do estado do Rio Grande do Sul, foi preso por suspeita de contrabando e adulteração de elemento identificador de veículo, já que os agentes também constataram que as placas da carreta estavam trocadas.





A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Belo Horizonte.