Maconha paraguaia em carga de abacaxi é apreendida na BR-262

Com o auxílio de cães farejadores, os policiais identificaram maconha escondida na caminhonete (foto: PRF)

Os quatro suspeitos confessaram que disfarçaram a maconha entre abacaxis (foto: PRF)

Quatro suspeitos foram presos pela(PRF) transportando 442 quilos dedisfarçada numapela BR-262, em Florestal, na Grande BH. Avinha dopara Betim.Por volta das 21h de sexta-feira (17), durante uma operação de combate ao crime na praça de pedágio da rodovia, agentes da PRF abordaram duasuma Ford F250 e uma Chevrolet D-20, ocupados por dois indivíduos cada.Durante a fiscalização, segundo relato dos agentes, todos os abordados demonstravam nervosismo e incongruências ao responder às peguntas dos policiais.Por esse motivo, foi inciada umamais detalhada e minuciosa nos veículos, com a ajuda de. No veículo Chevrolet D-20, que transportava uma carga de abacaxis, foram encontradosde maconha, totalizando 442 quilos de entorpecentes.No Ford F250 foi localizado, escondido no painel, a quantia de R$ 17 mil em cédulas. Inicialmente, um dos indivíduos afirmou para os policiais que era o dono do, mas não informou como conseguiu tal quantia e nem porque estava transportando o dinheiro dentro do painel.Depois, segundo a PRF, os suspeitos terminaram por confessar que foram contratados para levar a droga de, no Paraguai, para o município de. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Belo Horizonte.