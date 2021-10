PF apreende 4.500 quilos de maconha que iriam para o Triângulo Mineiro

Traficantes tentaram despistas a droga em meio a uma carga de calcário (foto: PF)

Uma força tarefa de segurança pública, comandada pela Polícia Federal, e que contou com o apoio da Polícia Militar Rodoviária do Mato Grosso, apreendeu cerca de 4.500 quilos de maconha em um caminhão com carga de calcário, que trafegava pela Rodovia BR-060, na altura do quilômetro 573, no Mato Grosso e que tinha como destino o Triângulo Mineiro. O motorista, de 29 anos, foi preso.

O alerta foi feito pela Força Tarefa de Combate ao Crime Organizado, que conseguiu a informação e iniciou as investigações.

Ao interceptar o veículo, os policiais comprovaram que as notas da carga estavam com datas e destinos que não correspondiam ao transporte, o que motivou a busca veicular. Nessa vistoria, os policiais encontraram vários fardos com tabletes de maconha abaixo da carga de calcário.

O motorista foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado, juntamente com o veículo e a droga, à Delegacia de Polícia Federal da cidade de Ponta Porã/MS.