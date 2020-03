Após abordar carro com família, PM apreende mais de R$ 150 mil e anotações do tráfico

Suspeito e material apreendido foram levados para a Delegacia de Plantão de Betim (foto: Reprodução da internet/Google Maps)







Um homem de 35 anos foi preso por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com ele foram apreendidas o que a Polícia Militar (PM) indica ser anotações típicas da venda de drogas, além de mais de R$ 150 mil. A maior parte do dinheiro estava no carro do suspeito, que transportava a esposa e crianças na madrugada desta sexta-feira.









Dentro do carro estava um casal e dois meninos, um deles ainda bebê, filhos deles. O veículo e o condutor foram revistados. Com o homem, foram encontrados R$ 196 em dinheiro. No console do veículo, três folhas com anotações típicas do tráfico, segundo a polícia. E, sob o banco da frente, os policiais apreenderam R$ 146 mil em cédulas de baixo valor.





Inicialmente, o suspeito alegou que o dinheiro e as anotações se referiam a veículos comercializados em leilão. Para tentar provar, ele levou os policiais até a casa dele. O imóvel também foi revistado. No guarda-roupas do casal, mais dinheiro. Havia R$ 4 mil, também em notas de menor valor, dentro de uma caixa de sapatos, além de mais duas folhas em um caderno com anotações semelhantes às já mencionadas.





Conforme a PM, ao perceber que não tinha mais argumentos, o homem assumiu que os papéis e dinheiro eram de diversos pontos de drogas da região metropolitana, mas não quis dizer onde eram os locais e quem eram os clientes. A mulher declarou que não sabia do dinheiro no carro. Ainda segundo a polícia, o suspeito já tem passagens criminais por roubo, tráfico de drogas e homicídio. Ele e todo o material apreendido foram levados para a Delegacia de Plantão de Betim.