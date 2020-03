PRF apreende mais de uma tonelada de cocaína em carregamento de luvas cirúrgicas

(foto: PRF/Divulgação) uma tonelada de cocaína. A droga foi escondida dentro de 34 bolsas de viagem no meio de uma carga de luvas cirúrgicas. De acordo com a PRF, essa foi a maior apreensão de cocaína no ano. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam nessa segunda- feira (16), no Km 637 da rodovia Fernão Dias (BR 381), em Santo Antônio do Amparo, na Região Centro-Oeste do estado mais de. A droga foi escondida dentro de 34 bolsas de viagem no meio de uma carga de. De acordo com a PRF, essa foi a maior apreensão de cocaína no ano.





Durante a abordagem dos condutores, os policiais perceberam vários contradições nas informações dos suspeitos. Eles então realizaram a revista do automóvel Fiat Siena, onde nada foi localizado.



luvas para procedimentos cirúrgicos, foram localizaram cerca de 1.120 tabletes do entorpecente totalizando aproximadamente 1.120 kg da droga. Já no interior do baú da carreta, que transportava, foram localizaram cerca de 1.120 tabletes do entorpecente totalizando aproximadamente 1.120 kg da droga.



Os dois motoristas foram detidos e confessaram estar juntos porque o automóvel fazia a escolta da carreta com intuito de informar sobre possíveis ações policiais no decorrer da viagem, que saiu do interior de Santa Catarina e iria para a Itabuna/BA.

A droga foi apreendida e os dois detidos foram encaminhados para a Polícia Federal de Belo Horizonte/MG.